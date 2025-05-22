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Опытные садоводы с тлей борются только так: вредитель осыпается за одну ночь — достаточно приготовить эту адскую смесь

Опытные садоводы с тлей борются только так: вредитель осыпается за одну ночь — достаточно приготовить эту адскую смесь

09:21, 22 май 2025

В разгар садово-огородного сезона одной из главных забот дачников становится защита культурных растений от вредителей. Особую опасность представляет тля – мелкие насекомые, питающиеся соками растений и быстро размножающиеся в теплое время года. Существует, однако, эффективный и доступный способ избавиться от этого докучливого вредителя с помощью натуральных ингредиентов.

Как поясняет опытный агроном Ксения Давыдова, для приготовления действенного репеллента против тли потребуется совсем немного компонентов: одна головка чеснока, одна головка лука среднего размера, столовая ложка острого перца и средство для мытья посуды. Все ингредиенты заливаются литром воды и настаиваются в течение суток.

По истечении времени настой необходимо процедить, а получившуюся жидкость перелить в распылитель. В таком виде натуральное средство готово к использованию и может храниться в холодильнике до недели.

Важный нюанс, на который обращает внимание Давыдова: для наибольшей эффективности следует тщательно опрыскивать пораженные тлей листья растений снизу, что позволит средству хорошо распределиться и проникнуть во все складочки и укромные места.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: тля
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