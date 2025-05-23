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Если забыли подкормить при посадке: раскидайте эту «муку» на грядки с помидорами — урожай некуда будет складывать

Если забыли подкормить при посадке: раскидайте эту «муку» на грядки с помидорами — урожай некуда будет складывать

15:11, 23 май 2025

Перед посадкой томатов крайне важно проверить кислотность почвы. Помидоры предпочитают слабокислую или нейтральную среду, поэтому в случае повышенной кислотности грунта необходимо провести известкование. Это простая процедура поможет создать оптимальные условия для развития корневой системы и хорошего плодоношения.

Многие опытные садоводы, в том числе известный автор Дзен-канала «На даче с Ростиславом Малявко», рекомендуют вносить питательные добавки непосредственно в лунку при высадке рассады помидоров. Выбор подкормок достаточно широк: от биогумуса до древесной золы. Однако даже бывалые огородники порой забывают об этом важном шаге, что может негативно сказаться на росте и развитии культуры.

Но не стоит отчаиваться, если вы упустили этот момент. Эксперты советуют приготовить специальную питательную смесь и внести ее даже после высадки томатов. Для этого необходимо смешать 3 столовые ложки древесной золы, 2 столовые ложки костной муки, 1 столовую ложку рыбной муки и 1 столовую ложку горчичного жмыха. Затем на расстоянии 5-10 сантиметров от стеблей помидоров сделайте небольшие лунки и внесите в каждую по 7 ложек этой питательной смеси.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры подкормка
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