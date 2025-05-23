Когда в холодильнике не осталось творога: беру картофель, сыр, муку и готовлю сырники на завтрак — домашние требуют добавку

15:01, 23 май 2025

Приелись творожные сырники? Хочется чего-то нового, но при этом сытного и полезного? Тогда вам обязательно стоит попробовать картофельные оладьи с сырной начинкой. Это блюдо не только порадует вкусом, но и зарядит энергией на весь день.

Для приготовления оладий вам понадобится минимум продуктов:

3 картофеля; Соль и специи по вкусу; 20 г сливочного масла; 3-4 ст. л. муки; 100 г сыра.

Очистите картофель, нарежьте его небольшими кусочками и отварите до готовности.

Сыр натрите на крупной терке.

Готовый картофель превратите в пюре с помощью вилки, добавьте сливочное масло, муку и замесите тесто.

Сформируйте из теста шарики, в центр каждого из них положите тертый сыр.

Слегка придавите шарики с обеих сторон, чтобы получились плоские оладьи.

Обжарьте оладьи на сковороде до золотистой корочки (2-3 минуты с каждой стороны).

Подавайте оладьи со сметаной, зеленью или любимым соусом.

Совет:

В тесто можно добавить мелко нарезанный зеленый лук, укроп или другие травы по вкусу.

Оладьи можно не только жарить, но и запекать в духовке при 180°C в течение 15-20 минут.

Для более сытного варианта в начинку можно добавить ветчину, грибы или обжаренный лук.

Справка. А знали ли вы, что картофель - это не просто вкусный, но и очень полезный продукт? Он богат железом, фосфором, кальцием, магнием и цинком, которые необходимы для здоровья костей и зубов. Употребление картофеля в пищу помогает предотвратить развитие остеопороза.

Автор: Алия Карачурина