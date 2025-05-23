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Редис будет расти вширь и не уйдёт в стрелку: рассыпаю этот порошок по грядкам во время наливания корнеплодов — результат всегда впечатляет

Редис будет расти вширь и не уйдёт в стрелку: рассыпаю этот порошок по грядкам во время наливания корнеплодов — результат всегда впечатляет

14:41, 23 май 2025

Редис – неприхотливая, но требующая внимательного ухода культура. Соблюдая несколько простых правил, можно вырастить идеальные, сочные и ароматные корнеплоды, которые станут украшением любого стола. Садовый эксперт Дзен-канала «Садоёж» поделился секретами, как добиться потрясающего урожая этой распространенной овощной культуры.

Влагообеспеченность играет ключевую роль в выращивании редиса. Эксперт категорически не рекомендует поливать растение дважды в неделю, особенно в жаркий период. Такой режим орошения приведет к мельчанию корнеплодов и преждевременному образованию цветоносных стрелок. Для получения максимального урожая редис необходимо поливать ежедневно, обеспечивая достаточное увлажнение почвы.

Следующим шагом после полива является рыхление междурядий с помощью песка или агроперлита. Эти инертные материалы сделают почву более рассыпчатой и воздухопроницаемой, что позволит корнеплодам беспрепятственно набирать массу и расти в ширину. По мнению садовода, агроперлит является предпочтительным вариантом для данной процедуры.

Заключительным ключевым моментом успешного выращивания редиса является своевременная подкормка. Для стимулирования роста корнеплодов рекомендуется использовать золу, которая является отличным источником минеральных веществ. Раствор готовится из расчета 1 стакан золы на 10 литров воды и настаивается в течение суток. После чего грядку необходимо обильно полить приготовленным составом.

Справка. Редис – низкокалорийный овощ с ярким, слегка пряным вкусом, обусловленным наличием горчичного масла. Корнеплоды могут иметь различную окраску – от классического ярко-красного до белого или фиолетового оттенков.

Редис без горечи и пустот: простой рецепт настоя от овощевода Тимирязевки

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Автор: Алия Карачурина
Теги: редис советы
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