Больше никакого осыпания завязей: достаточно внести во время цветения крыжовника эту подкормку — столько ягод вы ещё не видели

14:29, 23 май 2025

В начале сезона многие садоводы ошибочно прибегают к внекорневым подкормкам в форме опрыскиваний и обработок. Между тем, такой подход чреват серьезными рисками для цветущих растений и опылителей, незаменимых помощников в процессе образования завязей. Куда безопаснее и эффективнее внести питательные вещества непосредственно в прикорневую зону.

Настоящим спасением для ягодных культур становится природная подкормка на основе меда, натуральных молочных продуктов и дрожжей. Ее приготовление не требует серьезных усилий: всего лишь смешайте в теплой воде 1 столовую ложку меда, 1 чайную ложку сметаны, 1 стакан кефира или простокваши и добавьте щепотку активных сухих дрожжей. Полученный концентрат оставьте настаиваться в теплом месте на протяжении недели, а перед использованием разведите в пропорции 1 часть концентрата на 10 частей воды.

Внесенная под крыжовник подкормка поистине творит чудеса. Благодаря натуральным компонентам ягоды наливаются сочным ароматом, крупными размерами и сладостью, а главное – завязи перестают осыпаться, что гарантирует богатый урожай даже в неблагоприятные сезоны. Медово-дрожжевая подкормка обеспечит не только количество, но и высочайшее качество урожая вашего крыжовника.

Автор: Алия Карачурина