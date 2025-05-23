Ушлые дачники закупились этими 2 средствами еще зимой: Обрабатывают муравейник каждый май — муравьи и тля падают замертво

14:08, 23 май 2025

Муравьи - коварные вредители, способные не только испортить урожай, но и стать разносчиками тли, нанося еще больший ущерб саду. Как же избавиться от этих назойливых насекомых? Опытные дачники делятся двумя простыми, но эффективными средствами, которые помогут вам вернуть контроль над своим участком.

Первым средством, рекомендованным специалистами сайта "СодаСовет", является обычная пищевая сода. Ее необходимо рассыпать по муравейнику и местам скопления тли, припорошив их этим порошком. Сода создает неблагоприятную среду для муравьев и тли, заставляя их покинуть обработанные зоны.

Вторым действенным методом является использование керосина - продукта нефтепереработки с резким едким запахом. Для применения этого средства следует намочить ткань керосином, поместить ее в разрытый муравейник и накрыть сверху пакетом или пленкой. Работать с керосином лучше в респираторе из-за его сильного запаха.

После такой обработки часть муравьев погибнет, а остальные предпочтут ретироваться из опасной зоны, забирая с собой тлю. Таким образом, количество тли на участке существенно снизится.

Автор: Алия Карачурина