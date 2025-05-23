Как пересадить переросшие кусты помидоров: мудрые дачники делают это так - позже собирают отличный урожай
12:07, 23 май 2025
Возвратные заморозки не дали многим садоводам высадить рассаду томатов. Растения перерастают, и это может вызвать беспокойство у некоторых огородников. Однако опытные дачники не спешат расстраиваться - правильная техника посадки позволит вытянувшейся рассаде отлично прижиться и порадовать богатым урожаем.
Главный секрет удачной посадки переросших кустов томатов - тщательный полив лунок перед высадкой. Виктория Радзевская, садовод со стажем, рекомендует обильно пролить каждую лунку пятью литрами теплой воды. Это поможет избежать стресса для растений при пересадке.
Перед посадкой необходимо удалить нижние листья с рассады томатов. Заглубив стебли, можно стимулировать рост дополнительных корней. Однако оставшиеся листья начнут гнить в почве, что чревато развитием болезней растений.
Вначале посаженные таким способом помидоры будут расти под углом, поэтому важно сразу же подвязать кусты к опорам. Уже через несколько дней молодые растения выпрямятся и пойдут в рост. Следуя этим несложным правилам, дачники смогут получить великолепный урожай даже с, казалось бы, безнадежно переросшей рассады.
Справка. В XVI веке, когда испанцы привезли помидоры в Европу, их плоды первоначально считались ядовитыми и использовались лишь в декоративных целях. Как изменились времена!
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