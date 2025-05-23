Как пересадить переросшие кусты помидоров: мудрые дачники делают это так - позже собирают отличный урожай

12:07, 23 май 2025

Возвратные заморозки не дали многим садоводам высадить рассаду томатов. Растения перерастают, и это может вызвать беспокойство у некоторых огородников. Однако опытные дачники не спешат расстраиваться - правильная техника посадки позволит вытянувшейся рассаде отлично прижиться и порадовать богатым урожаем.

Главный секрет удачной посадки переросших кустов томатов - тщательный полив лунок перед высадкой. Виктория Радзевская, садовод со стажем, рекомендует обильно пролить каждую лунку пятью литрами теплой воды. Это поможет избежать стресса для растений при пересадке.

«Помидоры с вытянувшимися стеблями я всегда сажаю лежа», - делится своим методом Виктория. «Для этого копаю продолговатую лунку шириной 40 см и размещаю в ней сразу два растения, не допуская пересечения корней».

Перед посадкой необходимо удалить нижние листья с рассады томатов. Заглубив стебли, можно стимулировать рост дополнительных корней. Однако оставшиеся листья начнут гнить в почве, что чревато развитием болезней растений.

Вначале посаженные таким способом помидоры будут расти под углом, поэтому важно сразу же подвязать кусты к опорам. Уже через несколько дней молодые растения выпрямятся и пойдут в рост. Следуя этим несложным правилам, дачники смогут получить великолепный урожай даже с, казалось бы, безнадежно переросшей рассады.

Справка. В XVI веке, когда испанцы привезли помидоры в Европу, их плоды первоначально считались ядовитыми и использовались лишь в декоративных целях. Как изменились времена!

Автор: Алия Карачурина