Врач-токсиколог рассказал, какая рыба опаснее — речная или морская: не ешьте ее ни под каким соусом

10:59, 23 май 2025

Распространено мнение, что морские обитатели, проживающие в соленых водах, защищены от паразитов. Однако врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов развеивает этот миф. По его словам, вероятность встретить паразитов существует как в пресноводной, так и в морской рыбе. Виды паразитов различаются, но угроза присутствует в обоих случаях.

В речных обитателях нередко встречаются сосальщики, ленточные и круглые черви. Попадание этих организмов в человеческий организм чревато развитием диареи, кашля и других неприятных симптомов. Морские жители, в свою очередь, могут быть носителями анизакид, трематод и скумбриевого червя, способных вызвать боли в желудке, поражение печени и сыпь.

Убить паразитов можно заморозкой при температуре ниже -20°C. Однако домашние морозильники, как правило, не обеспечивают столь низких температур. Некоторые виды, такие как анизакиды, выживают даже в экстремально холодных условиях. Более надежным способом является тепловая обработка при температуре не менее +63°C в течение минимум 15 секунд.

Употреблять сырыми можно лишь правильно приготовленных лососей и тунцов. После покупки эти деликатесы следует положить в морозилку на неделю для уничтожения патогенных микроорганизмов. Фермерская рыба считается относительно безопасной, поскольку выращивается в искусственных контролируемых условиях. Тем не менее, перед употреблением ее также необходимо тщательно подготовить.

Автор: Алия Карачурина