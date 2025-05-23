Дискомфорт и вздутие живота: проглоченная жвачка может привести к тяжелым последствиям

10:35, 23 май 2025

Употребление жевательной резинки, казалось бы, безобидное занятие, может иметь серьезные последствия для здоровья человека. Недавно гастроэнтеролог Ари Ламет и педиатр Керри Фроммер Файрстейн предупредили о потенциальных рисках, связанных с проглатыванием жевательной резинки, в интервью Fox News. Их предостережения заставляют задуматься о том, что, возможно, стоит пересмотреть свои привычки в отношении жевательной резинки.

В большинстве случаев, если жевательная резинка случайно проглочена, она безопасно проходит через пищеварительную систему и выводится из организма в течение 24 часов. Однако существуют ситуации, когда жевательная резинка может задерживаться в кишечнике, приводя к серьезному осложнению – кишечной непроходимости. Данное состояние представляет особую опасность для людей, ранее перенесших операции на желудочно-кишечном тракте или страдавших от закупорки кишечника.

Кроме того, медицинские эксперты указывают на то, что постоянное проглатывание жевательной резинки может способствовать развитию кишечной непроходимости. Такая вредная привычка негативно влияет на здоровье организма, вызывая вздутие живота и дискомфорт в кишечнике из-за скопления избыточного воздуха, который человек глотает вместе с жевательной резинкой.

Важно понимать серьезность кишечной непроходимости, поскольку при этом состоянии пища и жидкость не могут беспрепятственно проходить через кишечник. Это может привести к отравлению организма, нарушению водного баланса и баланса важных питательных веществ, а также к повреждению самого кишечника. Без своевременного медицинского вмешательства кишечная непроходимость может представлять угрозу для жизни человека.

Автор: Алия Карачурина