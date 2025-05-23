Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Неловкое движение — и вы пациент онкодиспансера: Врач рассказал, как травмирование родинки может привести к раку

Неловкое движение — и вы пациент онкодиспансера: Врач рассказал, как травмирование родинки может привести к раку

10:22, 23 май 2025

Многие привыкли связывать возникновение рака исключительно с генетическими факторами или воздействием канцерогенов. Однако специалисты утверждают, что порой даже незначительная травма может стать триггером для запуска процессов, ведущих к развитию злокачественных новообразований. Причины возникновения рака зачастую имеют комплексный характер, а травма лишь один из многих компонентов этой сложной мозаики факторов риска.

В своих комментариях Борис Каспаров, заместитель главного врача НМИЦ онкологии им. Петрова по амбулаторной помощи, подчеркнул, что в клинической практике нередки ситуации, когда онкологические заболевания развиваются на фоне перенесенных травм той или иной степени тяжести.

"Для развития рака практически всегда есть определенные предпосылки, своего рода "почва". Например, доброкачественные образования сами по себе редко трансформируются в злокачественные, но травма может создать благоприятные условия для прогрессии опухоли", - отметил онколог.

Особого внимания, по словам специалиста, заслуживают случаи с родинками или, используя медицинский термин, гиперпигментными невусами. Несмотря на то, что повреждения невусов обычно происходят непреднамеренно, например при трении об одежду, регулярная хроническая травматизация подобных образований может запустить канцерогенный процесс.

Тем не менее, понимая настороженное отношение многих людей к любым изменениям на коже, Каспаров призывает не спешить к врачу сразу после любой незначительной травмы. Обращение за медицинской консультацией оправданно лишь в том случае, если повреждение затронуло область тела с уже известным пациенту и лечащему врачу новообразованием. Эксперты сходятся во мнении, что генетические мутации являются основной первопричиной развития рака.

Врачи рекомендуют особое внимание уделять родинкам в зонах постоянного трения, таких как область нижнего белья. Регулярное травмирование невусов в этих локациях повышает риск малигнизации.

Таким образом, хотя травма и не является самостоятельной причиной возникновения рака, в комплексе с другими неблагоприятными факторами она может сыграть роль своего рода катализатора, ускоряющего развитие онкологического процесса. Своевременное обследование и консультация у профильных специалистов помогут вовремя выявить проблему и назначить адекватное лечение.

Ранее ученые США обнаружили связь между полосками на ногтях и раком. Онихопапиллома может сигнализировать о наследственном синдроме, повышающем риск злокачественных опухолей в почках и коже.

Суперзелень от рака: специалист назвала овощ, который нужно включить в рацион для профилактики смертельного заболевания

Читайте также:

Суперзелень от рака: специалист назвала овощ, который нужно включить в рацион для профилактики смертельного заболевания
Автор: Алия Карачурина
Теги: рак
Читайте также

Пренебрегать нельзя: Александр Мясников назвал полипы, перерождающиеся в смертельные опухоли
Это интересно
Пренебрегать нельзя: Александр Мясников назвал полипы, перерождающиеся в смертельные опухоли
Защититесь от рака: 2 вкусных помощника в борьбе с опухолями – рекомендация врача
Это интересно
Защититесь от рака: 2 вкусных помощника в борьбе с опухолями – рекомендация врача
Будешь нервничать — заболеешь раком: специалист-онколог рассказал, правда ли это
Это интересно
Будешь нервничать — заболеешь раком: специалист-онколог рассказал, правда ли это
Эликсир жизни: 4 чашки этого напитка в день защитят от смерти, вызванной раком кишечника
Это интересно
Эликсир жизни: 4 чашки этого напитка в день защитят от смерти, вызванной раком кишечника


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен