Неловкое движение — и вы пациент онкодиспансера: Врач рассказал, как травмирование родинки может привести к раку

10:22, 23 май 2025

Многие привыкли связывать возникновение рака исключительно с генетическими факторами или воздействием канцерогенов. Однако специалисты утверждают, что порой даже незначительная травма может стать триггером для запуска процессов, ведущих к развитию злокачественных новообразований. Причины возникновения рака зачастую имеют комплексный характер, а травма лишь один из многих компонентов этой сложной мозаики факторов риска.

В своих комментариях Борис Каспаров, заместитель главного врача НМИЦ онкологии им. Петрова по амбулаторной помощи, подчеркнул, что в клинической практике нередки ситуации, когда онкологические заболевания развиваются на фоне перенесенных травм той или иной степени тяжести.

"Для развития рака практически всегда есть определенные предпосылки, своего рода "почва". Например, доброкачественные образования сами по себе редко трансформируются в злокачественные, но травма может создать благоприятные условия для прогрессии опухоли", - отметил онколог.

Особого внимания, по словам специалиста, заслуживают случаи с родинками или, используя медицинский термин, гиперпигментными невусами. Несмотря на то, что повреждения невусов обычно происходят непреднамеренно, например при трении об одежду, регулярная хроническая травматизация подобных образований может запустить канцерогенный процесс.

Тем не менее, понимая настороженное отношение многих людей к любым изменениям на коже, Каспаров призывает не спешить к врачу сразу после любой незначительной травмы. Обращение за медицинской консультацией оправданно лишь в том случае, если повреждение затронуло область тела с уже известным пациенту и лечащему врачу новообразованием. Эксперты сходятся во мнении, что генетические мутации являются основной первопричиной развития рака.

Врачи рекомендуют особое внимание уделять родинкам в зонах постоянного трения, таких как область нижнего белья. Регулярное травмирование невусов в этих локациях повышает риск малигнизации.

Таким образом, хотя травма и не является самостоятельной причиной возникновения рака, в комплексе с другими неблагоприятными факторами она может сыграть роль своего рода катализатора, ускоряющего развитие онкологического процесса. Своевременное обследование и консультация у профильных специалистов помогут вовремя выявить проблему и назначить адекватное лечение.

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Автор: Алия Карачурина