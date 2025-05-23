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Сыплю в лунку — и томаты с огурцами все лето плодоносят наперебой: не «отход», а мощный толчок для роста любых культур

Сыплю в лунку — и томаты с огурцами все лето плодоносят наперебой: не «отход», а мощный толчок для роста любых культур

09:56, 23 май 2025

С наступлением весны огородники по всей стране приступают к высадке рассады овощных культур в открытый грунт. Этот процесс требует особого внимания, ведь смена условий может вызвать стресс у молодых растений. Чтобы облегчить их адаптацию и заложить прочный фундамент для обильного урожая, опытные садоводы рекомендуют использовать питательные удобрения.

Одним из эффективных и доступных вариантов является скорлупа кедровых орехов. Этот нетрадиционный компонент, на первый взгляд, может показаться неожиданным выбором, но в нем таится настоящее природное богатство.

Елена Матвеева, огородник с многолетним стажем, убеждена в преимуществах кедровой скорлупы.

"Многие недооценивают этот ценный ресурс, который можно легко найти на маркетплейсах или в садовых магазинах по весьма бюджетной цене", - отмечает она.

Секрет кроется в уникальном составе самой скорлупы. Она изобилует аминокислотами - их насчитывается 16 различных видов. Кроме того, в ней содержатся важнейшие минералы, такие как кальций, калий, железо, магний, марганец, цинк, медь, йод, кобальт и бор, а также витамин С.

Помимо питательных свойств, скорлупа кедрового ореха благотворно влияет на структуру почвы, обеспечивая ее рыхлость. Это позволяет корневой системе саженцев получать достаточное количество кислорода, необходимого для их оптимального роста и развития.

Чтобы воспользоваться преимуществами этого природного удобрения, достаточно положить в каждую лунку 3 столовые ложки скорлупы, перемешать ее с землей и высадить саженец непосредственно поверх удобрения. Благодаря такой подпитке растения будут крепкими и здоровыми, что, несомненно, отразится на богатом урожае.

Стоит отметить, что кедровая скорлупа также превосходно подходит в качестве мульчирующего материала как для садовых, так и для комнатных растений. Ее декоративный внешний вид и защитные свойства делают ее универсальным помощником для любителей зеленых насаждений.

Ранее садовод раскрыл рецепт мощной подкормки для комнатных растений из двух аптечных препаратов. Салициловая кислота и аммиак за копейки заменят дорогие удобрения.

Если забыли подкормить при посадке: раскидайте эту «муку» на грядки с помидорами — урожай некуда будет складывать

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Автор: Алия Карачурина
Фото: sadellen
Теги: подкормка
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