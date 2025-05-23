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Ученые указали на симптом, который в будущем может обернуться раком — стоит обратить внимание на ногти

Ученые указали на симптом, который в будущем может обернуться раком — стоит обратить внимание на ногти

09:41, 23 май 2025

Ученые из Национальных институтов здравоохранения США (NIH) установили связь между развитием злокачественных опухолей и, на первый взгляд, безобидным косметическим дефектом ногтей. Результаты исследования, опубликованные в авторитетном медицинском журнале JAMA Dermatology, выявили тревожную закономерность.

Под пристальное внимание попало заболевание, известное как онихопапиллома ногтя – редкая доброкачественная опухоль ногтевой пластины, нередко проявляющаяся в виде продольных полосок красноватого или белого оттенка. Чаще всего этот косметический дефект локализуется на большом пальце ноги или руки, не вызывая явных симптомов.

Главным катализатором исследования стала предполагаемая связь онихопапилломы с онкологическим синдромом BAP1, передающимся по наследству. Для изучения данного феномена ученые провели глубокий анализ медицинских показателей 47 американцев, в анамнезе которых значился упомянутый синдром.

Результаты оказались поистине тревожными: у 88% исследуемых помимо синдрома BAP1 присутствовали характерные проявления онихопапилломы ногтя. Эта ошеломляющая статистика позволила установить прямую связь между, казалось бы, безобидными полосками на ногтях и риском развития злокачественных новообразований в почках, глазах и на коже.

Данное открытие, несомненно, является важной вехой в области онкологических исследований. Осведомленность о потенциальной угрозе, которую могут нести косметические дефекты ногтей, позволит своевременно выявлять группы риска и предпринимать необходимые профилактические меры. Ученые призывают не игнорировать любые отклонения от нормы и регулярно проходить медицинские обследования, особенно при наличии онкологических заболеваний в семейном анамнезе.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак ногти
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