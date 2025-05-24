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Пионы поливаю этим простым эликсиром каждый май: Разражаются огромными шапками цветов — шикарная бутонизация за копейки

Пионы поливаю этим простым эликсиром каждый май: Разражаются огромными шапками цветов — шикарная бутонизация за копейки

18:08, 24 май 2025

Пионы – любимцы многих садоводов. Их пышные, благоухающие цветы украшают сад, но для обильного цветения им требуется немного внимания. Один из простых и эффективных способов добиться пышного цветения – подкормка в период бутонизации.

Эксперты садоводческого канала «Азбука огорода» делятся надежным рецептом для приготовления питательного раствора прямо у вас дома.

Первым делом нужно тщательно увлажнить растения, используя теплую воду, настоявшуюся на солнце. Затем в ведро этой воды добавьте 10 граммов азотного удобрения и по 15 граммов фосфора и калия. Полученным составом обильно полейте пионы под корень. Благодаря такой несложной процедуре бутоны активно разовьются в роскошные, крупные цветы.

Еще один действенный секрет для усиления бутонизации — использование кофейной гущи. Разбрасывая ее по поверхности почвы вокруг пионов, вы не только привлечете полезных червей для рыхления грунта, но и обеспечите растения дополнительным источником азота. Это поможет пионам лучше усваивать питательные вещества.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: пионы подкормка
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