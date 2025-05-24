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Дармовое средство уничтожит муравьёв сотнями: Просто кладём это у муравейника в мае — способ хитрых огородников

Дармовое средство уничтожит муравьёв сотнями: Просто кладём это у муравейника в мае — способ хитрых огородников

18:03, 24 май 2025

Ничто не омрачает радость от дачного сезона так, как назойливое присутствие муравьев. Эти маленькие, но досадные твари способны испортить урожай, возвести обширные подземные цитадели прямо на вашем участке и привлечь множество тлей, которых они покровительствуют ради сладких выделений. Как же изгнать это нежеланное соседство без ущерба для окружающей среды?

Секрет успеха кроется в старом, испытанном временем средстве, которое использовали дачники советской эпохи. Достаточно взять столовую ложку порошка буры и смешать ее с мякотью спелого банана вместе с любой густой кашей вроде остывшей манки. Из полученной массы следует сформировать небольшие шарики и разложить их вблизи муравьиных троп и гнезд.

Эти ароматные приманки не останутся без внимания голодных муравьев. Однако за лакомство им придется заплатить самую высокую цену - содержащаяся в буре борная кислота поражает нервную систему насекомых, приводя к их гибели. Используя это простое, но действенное решение, вы получите передышку от надоедливых созданий.

Ушлые дачники закупились этими 2 средствами еще зимой: Обрабатывают муравейник каждый май — муравьи и тля падают замертво

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Ушлые дачники закупились этими 2 средствами еще зимой: Обрабатывают муравейник каждый май — муравьи и тля падают замертво
Автор: Алия Карачурина
Теги: муравьи
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