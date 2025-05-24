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«Идеальные» соседи: агроном Давыдова назвала растения, которые хорошо уживаются со смородиной — отпугивают вредителей и имеют схожие потребности

«Идеальные» соседи: агроном Давыдова назвала растения, которые хорошо уживаются со смородиной — отпугивают вредителей и имеют схожие потребности

15:43, 24 май 2025

Выращивание смородины - процесс, требующий особого внимания и знаний. Помимо правильного ухода, большое значение имеет грамотный подбор растений-соседей. Некоторые культуры могут стать верными союзниками, способствуя росту и плодородию смородиновых кустов. В то же время, присутствие других растений рядом может негативно сказаться на урожайности ягод. Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась советами о том, как создать гармоничное соседство для смородины.

В первую очередь, стоит обратить внимание на природных помощников - лук и чеснок. Эти овощные культуры обладают мощными отпугивающими свойствами, защищая смородину от нашествия вредных насекомых. Благодаря соседству с луком и чесноком, кусты смородины сохраняют здоровый, крепкий вид.

Безопасными компаньонами также являются земляника, шпинат и базилик. Эти растения не конкурируют со смородиной за питательные вещества и влагу, позволяя ей беспрепятственно расти и развиваться.

Особого внимания заслуживают йошта, жимолость и голубика. Эти представители ягодного семейства имеют схожие предпочтения в отношении кислотности почвы и режима полива. Поэтому они гармонично уживаются рядом со смородиновыми кустами, не доставляя им неудобств.

Однако некоторые растения способны нанести непоправимый вред смородиновым посадкам. Малина считается самым нежелательным соседом, поскольку этот агрессивный кустарник постепенно вытеснит и подавит рост более слабой смородины. Не рекомендуется высаживать рядом и крыжовник, так как эти культуры подвержены схожим заболеваниям и могут заразить друг друга через общих вредителей. Даже другие сорта черной и красной смородины лучше рассадить на значительном расстоянии, чтобы избежать конкуренции за ресурсы.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: смородина советы
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