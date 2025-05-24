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Тюльпаны на следующий год выстрелят бутонами: сразу после цветения проведите эти манипуляции — 100% гарантия успеха

Тюльпаны на следующий год выстрелят бутонами: сразу после цветения проведите эти манипуляции — 100% гарантия успеха

14:03, 24 май 2025

Тюльпаны – это не просто украшение садов и клумб, они являются истинными произведениями искусства, созданными самой природой. Их яркие лепестки, словно кисти художника, расписывают окружающее пространство красочными узорами, привлекая внимание и радуя глаз. Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, эти цветы довольно неприхотливы в уходе, но для того, чтобы они дольше радовали своих владельцев, необходимо приложить некоторые усилия.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась своими знаниями о том, как правильно ухаживать за тюльпанами после окончания их цветения. По ее словам, как только лепестки начнут опадать, важно обрезать головки и цветоносы, но при этом оставить листья, позволяя им естественным образом завершить свой жизненный цикл и пожелтеть.

Когда наступит конец июня, настает время приступить к выкапыванию луковиц. Этот процесс требует внимательности и осторожности. Давыдова рекомендует обработать луковицы крепким раствором марганцовки, чтобы защитить их от болезней и вредителей. После этого их необходимо тщательно просушить и аккуратно завернуть в бумагу. В таком состоянии луковицы должны храниться в темном и прохладном месте до начала сентября, когда настанет время высадить их обратно в почву.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: newsbash.ru
Теги: тюльпаны
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