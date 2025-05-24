13:45, 24 май 2025

Стремясь получить крупные и сочные томаты, многие огородники упускают из виду важные нюансы агротехники. Мы решили обратиться к профессионалу – Ксении Давыдовой, агроному с 20-летним стажем, чтобы узнать о тонкостях выращивания этой популярной овощной культуры.

Давыдова начинает с важного напоминания: внимательно следите за состоянием молодых растений сразу после высадки рассады. Скрученные, чрезмерно толстые и хрупкие верхние листья сигнализируют об избытке азота. В этом случае рекомендуется обильный полив для вымывания излишков питательных веществ и внесение двойной нормы сульфата калия для восстановления баланса.

Со вниманием осмотрите кусты целиком. Если нижние листья пожелтели, а растение выглядит поникшим, это может указывать на дефицит азота. Здесь поможет органо-минеральная подкормка с добавлением азотных соединений. Кроме того, агроном рекомендует замульчировать приствольные круги любой органикой.

На финальной стадии, когда плоды начинают наливаться, крайне важен кальций. Его нехватка в сочетании с избытком азота ведет к быстрому росту томатов и развитию вершинной гнили. Для предотвращения этой проблемы опытный специалист советует пролить кусты под корень калийно-магниевыми удобрениями, а листья и завязи дважды с недельным интервалом опрыскать раствором кальциевой селитры.

Автор: Алия Карачурина