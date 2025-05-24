Отказалась от освежителя для унитаза: смешиваю эти 4 копеечных ингредиента и наслаждаюсь эффектом — в разы дешевле и удобнее оригинала

13:16, 24 май 2025

Нет ничего хуже неприятного запаха в туалетной комнате. Он может испортить настроение и вызвать дискомфорт. К счастью, существует простой домашний способ сохранить ванную в чистоте и наполнить ее приятным ароматом. Прочитайте дальше, чтобы узнать об этом экономичном и эффективном лайфхаке.

В поисках недорогой альтернативы освежающим шарикам и блокам для унитаза, широкую популярность приобрел рецепт домашнего освежителя от известного лайфхакера Константина Нечетова. Этот гелевый продукт не только нейтрализует неприятные запахи, но и добавляет в ванную комнату приятный аромат на ваш вкус.

Все, что нужно – это жидкое мыло, желатин, пищевая сода и несколько капель любимого эфирного масла. Смешайте ингредиенты в мисочке, затем с помощью большого шприца наберите гелевую массу для удобного хранения и применения.

После того, как масса застынет, нанесите освежитель на стенку унитаза в районе слива, выдавив 2-3 капли размером с монету. Этого количества хватит примерно на неделю использования. Добавьте каплю пищевого красителя, чтобы визуально контролировать, когда средство требует обновления.

Автор: Алия Карачурина