Соседка-дачница всегда сыплет этот порошок в лунку при посадке картошки: всего две ложки на куст — и урожаем вас просто завалит

12:38, 24 май 2025

В разгар дачного сезона многие огородники сталкиваются с коварной угрозой – проволочником, личинкой жука-щелкуна, способной за несколько лет уничтожить множество клубней. Эти насекомые-вредители питаются картофелем, проделывая в нем сквозные отверстия, что приводит к гибели растений. Но не стоит отчаиваться – существует простой и эффективный способ обезопасить свой урожай.

В поисках благоприятной кислой среды проволочники избегают почву с повышенным уровнем щелочности. Именно на этом принципе основан надежный метод борьбы, предложенный экспертами канала "СодаСовет". Перед посадкой картофеля необходимо выкопать лунки и распределить в каждую по две чайные ложки обычной пищевой соды. Такая простая процедура создаст неблагоприятные условия для вредителей, вынудив их покинуть участок в поисках более подходящей среды обитания.

Применение соды – это экспресс-метод защиты от проволочника в тех случаях, когда нет возможности провести полноценное раскисление почвы. Эксперты рекомендуют использовать этот доступный и безопасный для окружающей среды способ, чтобы гарантировать обильный урожай картофеля к осени.

Автор: Алия Карачурина