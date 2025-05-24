Этот салат в мае едим каждый день вёдрами: Всего 2 продукта и заправка — Капусту разминаю прямо руками

12:21, 24 май 2025

С наступлением мая рынки и прилавки магазинов заполняются свежими и сочными овощами. Среди этого изобилия особо выделяется молодая капуста со своим ярко-зеленым цветом и хрустящими листьями. Этот скромный на вид овощ становится настоящей звездой кулинарных подмостков весенних салатов.

Салат из этого овоща - настоящая классика весеннего меню. Нежный, сочный, с пикантной сырной ноткой, он станет украшением любого стола и подарит заряд бодрости.

Приготовление не займет много времени. Шинкуем капусту как можно мельче, солим, перчим и хорошенько разминаем руками, чтобы она пустила сок. К ней добавляем тертый твердый сыр - достаточно небольшой горсти на тазик капусты.

Заправляем салат по своему вкусу: растительным маслом или майонезом.

Для более насыщенного вкуса можно добавить к капусте и сыру другие ингредиенты: тертую морковь, маринованный лук, зеленый горошек или даже кусочки ветчины.

Подаем салат с пылу с жару, в компании горячей отварной картошки.

Такое блюдо станет не только вкусным обедом или ужином, но и настоящим витаминным коктейлем, заряжающим энергией и дарящим здоровье.

Автор: Алия Карачурина