Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Этот салат в мае едим каждый день вёдрами: Всего 2 продукта и заправка — Капусту разминаю прямо руками

Этот салат в мае едим каждый день вёдрами: Всего 2 продукта и заправка — Капусту разминаю прямо руками

12:21, 24 май 2025

С наступлением мая рынки и прилавки магазинов заполняются свежими и сочными овощами. Среди этого изобилия особо выделяется молодая капуста со своим ярко-зеленым цветом и хрустящими листьями. Этот скромный на вид овощ становится настоящей звездой кулинарных подмостков весенних салатов.

Салат из этого овоща - настоящая классика весеннего меню. Нежный, сочный, с пикантной сырной ноткой, он станет украшением любого стола и подарит заряд бодрости.

Приготовление не займет много времени. Шинкуем капусту как можно мельче, солим, перчим и хорошенько разминаем руками, чтобы она пустила сок. К ней добавляем тертый твердый сыр - достаточно небольшой горсти на тазик капусты.

Заправляем салат по своему вкусу: растительным маслом или майонезом.

Для более насыщенного вкуса можно добавить к капусте и сыру другие ингредиенты: тертую морковь, маринованный лук, зеленый горошек или даже кусочки ветчины.

Подаем салат с пылу с жару, в компании горячей отварной картошки.

Такое блюдо станет не только вкусным обедом или ужином, но и настоящим витаминным коктейлем, заряжающим энергией и дарящим здоровье.

Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт

Читайте также:

Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт
Автор: Алия Карачурина
Теги: салат капуста
Читайте также

Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт
Это интересно
Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт
Беру обыкновенный огурец и банку кукурузы: этот изумительный салат гости сметают за одну минуту
Это интересно
Беру обыкновенный огурец и банку кукурузы: этот изумительный салат гости сметают за одну минуту
Если в холодильнике завалялась курица, пекинка и болгарский перец: рецепт вкуснейшего салата «Заря» - будете есть без остановки
Это интересно
Если в холодильнике завалялась курица, пекинка и болгарский перец: рецепт вкуснейшего салата «Заря» - будете есть без остановки
Салат-сенсация: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться
Это интересно
Салат-сенсация: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен