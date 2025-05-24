11:52, 24 май 2025

Лето — пора года, когда комары становятся одной из самых раздражающих проблем для многих людей. Эти мелкие летающие насекомые кажутся безобидными, но их укусы могут вызвать сильный зуд, покраснения и даже аллергические реакции. Однако не все люди одинаково привлекательны для этих кровососущих созданий. Почему комары предпочитают одних людей другим?

Согласно экспертам, Юлии Лопатиной и Ивану Патраману, существует несколько факторов, влияющих на выбор комарами своей «жертвы». Один из ключевых факторов — запах человека. Комары обладают исключительно чувствительными рецепторами, позволяющими им улавливать углекислый газ, выделяемый потенциальными «прокормителями», на расстоянии до 60 метров.

«Когда человек работает или занимается спортом, он гораздо активнее потеет и выделяет больше тепла, что также привлекает комаров», — поясняет Лопатина.

Кроме того, употребление алкоголя повышает риск укусов, поскольку в этом состоянии организм выделяет повышенное количество углекислого газа.

Патраман добавляет, что некоторые люди воспринимаются комарами как более «вкусные» из-за особых ферментов, вырабатываемых их организмом. Эти ферменты, по-видимому, делают кровь более привлекательной для насекомых-кровососов.

Справка. Семейство комаров насчитывает около 3 тысяч видов по всему миру, из которых около 100 видов обитают в России. Наиболее распространенным является комар обыкновенный. Эти мелкие двукрылые членистоногие могут доставить немало хлопот любителям отдыха на природе, но понимание факторов, влияющих на их выбор «жертвы», поможет лучше подготовиться к встрече с этими надоедливыми созданиями.

Автор: Алия Карачурина