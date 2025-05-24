Снижают холестерин и помогают худеть: Врач назвала 6 продуктов-рекордсменов по содержанию белка — должны быть в холодильнике

11:24, 24 май 2025

Белки играют ключевую роль в поддержании здоровья и нормального функционирования организма. Терапевт Людмила Фролова делится своими профессиональными знаниями о значимости белковых продуктов в повседневном рационе человека.

Белки являются основным строительным материалом для нашего тела, обеспечивая восстановление и рост тканей. Кроме того, они напрямую связаны с укреплением иммунной системы, помогая организму эффективно бороться с болезнями и инфекциями. Богатыми источниками белка считаются яйца, рыба, куриное мясо, орехи, бобовые культуры и молочные продукты. Их потребление способствует долгому чувству сытости, препятствуя частым перекусам.

В своем интервью Фролова особо выделила яйца, подчеркнув их исключительную питательную ценность: "Яйца содержат все необходимые аминокислоты, которые организм использует для построения и обновления клеток. Кроме того, они изобилуют витаминами и минералами, такими как витамин D, железо и цинк, играющими важную роль в общем здоровье".

Куриное мясо рекомендуется специалистом для спортсменов, поскольку оно обеспечивает организм необходимой энергией для интенсивных тренировок. Рыба, в свою очередь, богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Не стоит забывать и о бобовых культурах, а также орехах, которые благотворно влияют на общее состояние здоровья.

Эксперты напоминают, что потребление высококачественного белка приносит множество преимуществ для организма. Оно способствует снижению аппетита, повышению настроения, ускорению восстановительных процессов после физических нагрузок. Кроме того, белки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогают контролировать уровень холестерина в крови.

Автор: Алия Карачурина