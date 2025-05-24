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«Начинает напряженно работать»: Врач рассказал, по какому органу бьет употребление фруктозы — грозит опасным заболеванием

«Начинает напряженно работать»: Врач рассказал, по какому органу бьет употребление фруктозы — грозит опасным заболеванием

10:51, 24 май 2025

Существует множество споров и разногласий относительно влияния различных пищевых продуктов и добавок на организм человека. Одним из наиболее обсуждаемых веществ является фруктоза — сахар, широко распространенный в фруктах, овощах и используемый в качестве подсластителя в пищевой промышленности.

В недавнем выпуске популярной телевизионной программы «О самом главном» известный реабилитолог Сергей Агапкин поднял вопрос о потенциальном вреде чрезмерного потребления фруктозы и ее связи с развитием жировой болезни печени.

Доктор Агапкин подчеркнул, что человеческий организм испытывает трудности при переработке фруктозы в чистом виде. В результате печени приходится прилагать значительные усилия для метаболизма этого сахара, неизбежно преобразуя его в жиры. Этот процесс, по словам специалиста, может стремительно привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени — серьезного заболевания, связанного с избыточным накоплением жира в клетках печени.

В своем выступлении реабилитолог обратил внимание на распространенную проблему чрезмерного потребления сладких газированных напитков, содержащих высокие дозы фруктозы. Многие врачи связывают рост случаев жировой болезни печени именно с этой пагубной привычкой.

Фруктоза, будучи естественным моносахаридом, присутствует в значительных количествах во фруктах, некоторых овощах, а также в таких продуктах, как кукурузный сироп, сироп агавы, мед, финики и виноград. Согласно рекомендациям специалистов, суточная норма потребления фруктозы не должна превышать 40 граммов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: фруктоза здоровье
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