Дышите глубже: Кардиолог назвал опасную причину ухудшения зрения — если ничего не делать, жить останется два понедельника

10:46, 24 май 2025

Головокружение, ухудшение зрения и пульсирующие головные боли - на первый взгляд, эти симптомы могут показаться разрозненными и несвязанными. Однако специалисты предупреждают, что их совокупность может указывать на более серьезное состояние - артериальную гипертензию или, говоря простым языком, повышенное кровяное давление.

В беседе с Newsbash известный кардиолог Денис Соколов подчеркнул важность своевременного обращения к врачам при проявлении подобных тревожных сигналов. Он настоятельно рекомендует не пренебрегать симптомами и сразу обратиться за медицинской помощью, если вы ощущаете головокружение, резкое ухудшение зрения или пульсирующие головные боли.

Измерение артериального давления требует определенных правил, отмечает Соколов. Прежде чем приступить к процедуре, важно успокоиться и принять удобное положение тела. Стоит также измерить давление на обеих руках, чтобы выявить возможные различия. В случае резкого повышения давления следует незамедлительно вызвать медицинский персонал.

По словам кардиолога, зачастую проблемы с кровяным давлением возникают у курильщиков, злоупотребляющих алкоголем или же у тех, кто генетически предрасположен к гипертонии. Чтобы предотвратить эту опасную для здоровья ситуацию, Соколов советует придерживаться здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, ограничение соленой пищи и отказ от вредных привычек. Также он рекомендует периодически консультироваться с кардиологом для мониторинга состояния.

Справка: Гипертония, или повышенное артериальное давление, является патологическим состоянием, при котором сила давления крови на стенки артерий систематически превышает нормальные показатели.

Автор: Алия Карачурина