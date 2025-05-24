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Всего 3 секунды: простой тест, который нужно пройти всем пожилым — он поможет определить обезвоживание

Всего 3 секунды: простой тест, который нужно пройти всем пожилым — он поможет определить обезвоживание

10:36, 24 май 2025

В жаркие дни крайне важно следить за уровнем жидкости в организме, чтобы избежать серьезных последствий обезвоживания. Один из наиболее эффективных и доступных способов проверить состояние гидратации – провести щипковый тест. Его преимущество в простоте и точности результатов.

Чтобы выполнить щипковую пробу, слегка ущипните кожу на тыльной стороне ладони двумя пальцами. Если в организме достаточно жидкости, кожная складка немедленно расправится. Однако если она остается надавленной дольше трех секунд, это явный признак обезвоживания. В этом случае необходимо срочно пересмотреть водно-питьевой режим и увеличить потребление жидкости.

Помимо щипкового теста, о нехватке в организме воды свидетельствует потемнение цвета мочи. Это сигнал, что организм вошел в режим экономии водных ресурсов.

Для поддержания нормального водного баланса в среднем требуется выпивать не менее двух литров жидкости в сутки. А в жаркую погоду при активных физических нагрузках на открытом воздухе рекомендуется каждые 30-40 минут восполнять потерю влаги 400-500 мл напитков. Игнорирование потребности в гидратации чревато серьезными последствиями вплоть до теплового удара и обморока.

Справка: дефицит воды на уровне 2% от массы тела вызывает чувство жажды, при потере 6-8% жидкости наступает предобморочное состояние, а полная гибель организма возможна при обезвоживании на 12% и более. Поэтому крайне важно внимательно относиться к признакам обезвоживания и своевременно восполнять водный баланс.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье вода
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