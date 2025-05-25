Под запретом после 50 лет: Кому стоит отказаться от употребления молочных продуктов — провоцируют рак и артрит

15:31, 25 май 2025

Молочные продукты являются неотъемлемой частью рациона питания многих людей. Однако с возрастом наш организм претерпевает изменения, и то, что было полезно в молодости, может оказаться не столь благотворным для зрелого возраста. Споры о пользе и вреде молочных продуктов ведутся постоянно, и специалисты пытаются разобраться в этом вопросе.

Нельзя отрицать, что молочные продукты содержат ценные питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья. Присутствующий в них кальций играет жизненно важную роль в укреплении костной ткани и предотвращении остеопороза. Кроме того, в молочных продуктах находятся высококачественные белки, способствующие нормальному функционированию нервной системы, и витамины, участвующие в различных процессах жизнедеятельности организма.

Тем не менее, с возрастом многие люди сталкиваются с проблемой непереносимости лактозы – сахара, содержащегося в молоке и молочных изделиях. Организм утрачивает способность полноценно расщеплять этот углевод, что приводит к неприятным симптомам со стороны пищеварительной системы, таким как вздутие живота, диарея и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, ряд исследований указывает на возможную связь между чрезмерным потреблением молочных продуктов и повышенным риском развития таких заболеваний, как остеоартрит, акне и даже некоторые виды рака. Однако стоит отметить, что эти исследования не дают однозначных выводов, и необходимы дальнейшие изучения в данной области.

Принимая во внимание все вышеизложенное, специалисты-нутрициологи рекомендуют индивидуальный подход к вопросу употребления молочных продуктов после 50 лет. Решение должно основываться на общем состоянии здоровья, наличии или отсутствии непереносимости лактозы, а также личных предпочтениях и образе жизни человека. При отсутствии проблем с усвоением лактозы умеренное потребление молочных продуктов может принести пользу организму.

Автор: Алия Карачурина