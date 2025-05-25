Клещи будут уползать от вас как ошпаренные: Просто смешайте спирт с этим порошком — невероятное дармовое средство

15:22, 25 май 2025

Весна – прекрасная пора для прогулок на свежем воздухе и поездок за город. Однако радость от общения с природой может быть омрачена встречей с назойливыми клещами, которые подстерегают как людей, так и домашних питомцев. Многие покупные средства защиты зачастую имеют высокую цену и не всегда оказываются эффективными. Но что делать, если необходимо обезопасить всю семью, включая четвероногих друзей?

На помощь приходит блогер Елена Матвеева, которая поделилась в своем канале рецептом универсального и стопроцентно действенного репеллента от клещей, не требующего серьезных финансовых затрат.

Для его приготовления понадобится всего два ингредиента: 100 мл водки или спирта и пакетик ванильного порошка. Смешайте их, тщательно размешивая до полного растворения ванилина. Затем быстро перелейте полученную смесь в пульверизатор, чтобы предотвратить излишнее испарение спирта и сохранить эффективность средства.

Секрет действенности этого натурального репеллента кроется в резком аромате ванили, который является сильным раздражителем для клещей. А наличие спирта в составе помогает запаху надежно фиксироваться на коже, усиливая защитные свойства.

Автор: Алия Карачурина