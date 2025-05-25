Подмышки сухие, аромат — бомба: Хитрые модницы покупные дезодоранты давно выкинули — от пота мажутся этим средством

15:03, 25 май 2025

В жаркие летние дни многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой. Покупные дезодоранты зачастую оказываются бессильны перед повышенным потоотделением, а их агрессивные искусственные компоненты могут вызывать раздражение кожи. Но есть простое решение, которое поможет забыть об этих неудобствах!

В поисках натуральной альтернативы эксперты популярного блога "СодаСовет" предлагают приготовить домашний дезодорант на основе кокосового масла. Это средство не только эффективно нейтрализует нежелательные запахи, но и бережно ухаживает за чувствительной кожей подмышечных впадин.

Процесс изготовления домашнего дезодоранта прост и не требует особых навыков. Для начала необходимо растопить три столовые ложки кокосового масла. Затем добавить 60 граммов масла ши и четыре столовые ложки пищевой соды. По желанию можно внести 3-4 капли любимого эфирного масла для придания приятного аромата.

Тщательно перемешав все ингредиенты до получения однородной консистенции, массу следует поместить в холодильник для застывания. После этого домашний дезодорант приобретает привычную плотную форму и готов к использованию. Хранить его рекомендуется также в прохладном месте, в плотно закрытой емкости.

Автор: Алия Карачурина