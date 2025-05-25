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Всего стакан под куст — и урожая перцев станет много до неприличия: авторская подкормка, которая заменит любые другие удобрения

Всего стакан под куст — и урожая перцев станет много до неприличия: авторская подкормка, которая заменит любые другие удобрения

15:00, 25 май 2025

Перцы — требовательная культура и нуждается в регулярном питании не меньше, чем ее «родственник» помидор. Азот, фосфор и калий — вот триада элементов, необходимых для полноценного развития перца. Игнорировать их внесение — значит рисковать урожайностью.

Опытные огородники рекомендуют внимательно следить за появлением нового, более светлого листа после высадки рассады в грунт. Это сигнал для первой жизненно важной подкормки. Попытка проигнорировать этот момент может свести на нет все усилия, даже если удобрение высокого качества.

«Моя проверенная формула подкормки проста», — делится секретом автор популярного канала «Идеальный огород». «В 10 литрах воды растворяю 1,5 чайной ложки мочевины, добавляю по столовой ложке суперфосфата и хлорсодержащего калийного удобрения. Под каждое растение выливаю по 250 мл питательного раствора».

Своевременное внесение первой подкормки после высадки в грунт — залог будущего изобилия плодов, вне зависимости от сорта перца. Игнорировать этот важный этап никак нельзя.

Справка. Стоит отметить, что сладкие сорта перца с мелкими плодами обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам. Многолетний опыт показывает, что небольшие перчики лучше противостоят болезням, вредителям и капризам погоды.

Если рассада сладких перцев в грунте стала жёлтой и дряхлой: Поливаю растения этим средством — через 2 дня культура попрёт в рост

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Автор: Алия Карачурина
Теги: перцы подкормка
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