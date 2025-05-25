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Процесс уничтожения тли запустится сразу: достаточно опрыскать яблоню этим ароматным раствором — хищный помощник уже в пути

Процесс уничтожения тли запустится сразу: достаточно опрыскать яблоню этим ароматным раствором — хищный помощник уже в пути

14:52, 25 май 2025

В саду опять завелась тля? Не спешите хвататься за химические средства борьбы с вредителями! Существуют более безопасные и эффективные природные методы, один из которых предлагает популярный видеоблогер с канала «Огород, где все растет».

В своем новом видео он делится простым рецептом экологичного раствора на основе хвойного эфирного масла, который поможет привлечь на участок настоящих союзников садовода — божьих коровок. Эти жучки, различающиеся окраской от пепельно-серой до металлически-синей и узорами на надкрыльях, являются прожорливыми хищниками, с удовольствием поедающими тлю и других мелких вредителей.

Чтобы приготовить волшебный раствор, вам понадобится всего 10 мл хвойного эфирного масла, 10 литров воды и 3 столовые ложки жидкого мыла. Тщательно перемешайте ингредиенты и перелейте получившуюся жидкость в бак садового опрыскивателя. Затем в безветренную погоду утром и вечером обработайте кроны, стволы яблонь и других плодовых деревьев и кустарников на вашем участке.

По словам автора, уже через несколько дней после такой обработки на ваших насаждениях появятся стаи божьих коровок, которые с энтузиазмом примутся уничтожать нежеланных гостей. Регулярно повторяя простую процедуру опрыскивания, вы сможете поддерживать присутствие этих полезных хищников и не позволите вредителям нанести существенный урон урожаю.

Опытные садоводы с тлей борются только так: вредитель осыпается за одну ночь — достаточно приготовить эту адскую смесь

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Опытные садоводы с тлей борются только так: вредитель осыпается за одну ночь — достаточно приготовить эту адскую смесь
Автор: Алия Карачурина
Теги: тля
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