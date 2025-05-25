Ошибку совершает каждый садовод: высаживать рассаду помидоров в открытый грунт можно только в этот период — залог отличного урожая

14:37, 25 май 2025

Эксперт по выращиванию овощей Виктория Радзевская разъясняет, что дачники зачастую игнорируют ключевой фактор — температуру почвы на необходимой глубине. Для высокорослых сортов томатов, культивируемых в теплицах, достаточно прогрева грунта до 20 сантиметров, тогда как для открытого участка требуется более серьезный разогрев на 30-40 сантиметров вглубь.

«Оптимальные условия для посадки томатов на грядках наступают, когда почва прогреется минимум до 15 градусов на глубине 20 сантиметров. А если температура земли достигнет 20 градусов и выше, то рассада приживется гораздо лучше и быстрее», - отмечает Радзевская

Несмотря на солнечные деньки, такая степень прогрева обычно наблюдается лишь в конце мая или начале июня. Поэтому садоводам жизненно важно учитывать климатические особенности своего региона и возможность поздних заморозков, способных погубить высаженные культуры.

Специалисты единодушны - преждевременная посадка рассады томатов в еще недостаточно прогретую землю станет серьезным стрессом для растений. Ослабленные помидорные кустики будут подвержены заболеваниям, что неминуемо скажется на размере и качестве урожая.

Автор: Алия Карачурина