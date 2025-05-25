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Раскидываю по грядкам такую муку в мае-июне: лук вырастает с кулак — и о луковой мухе забываю

Раскидываю по грядкам такую муку в мае-июне: лук вырастает с кулак — и о луковой мухе забываю

13:50, 25 май 2025

Ведущий канала «Сад. Огород. Лайф», делится своим проверенным временем рецептом органической подкормки для лука.

На протяжении более семи лет этот садовод использует натуральную смесь, состоящую из двух ключевых компонентов. Первый — доломитовая мука мелкого помола. Лук предпочитает почву с нейтральным уровнем кислотности (рН от 6 до 7,5), в противном случае его корни плохо усваивают питательные вещества. Доломитовая мука быстро нейтрализует излишнюю кислотность грядки, одновременно обогащая ее оксидами кальция и магния, стимулирующими рост и укрепление культуры. На грядку площадью около 3,5 квадратных метров садовод вносит 1 килограмм этого природного удобрения.

Вторым незаменимым ингредиентом органической подкормки является табачная пыль. Содержащийся в ней никотин отпугивает луковую муху — опасного вредителя, способного нанести серьезный ущерб урожаю. По мере разложения табачной пыли почва обогащается полезными веществами, способствующими здоровому развитию лука. Для подкормки грядки садовод использует 500 граммов этого натурального средства.

Приготовление подкормки предельно просто: достаточно тщательно перемешать доломитовую муку и табачную пыль, а затем равномерно рассыпать полученную смесь по луковой грядке. Садовод рекомендует вносить подкормку заблаговременно, в мае-начале июня.

«Обязательно попробуйте эту муку, если ваш лук не растет так, как вам хотелось бы, несмотря на все усилия. Результаты вас приятно удивят», — обещает он.

Лук — ценная овощная культура, богатая сахарами, белками, витаминами и эфирными маслами. Благодаря своим уникальным свойствам он обладает бактерицидным и антигельминтным действием. Внося в почву эту простую, но действенную органическую подкормку, садоводы могут рассчитывать на щедрый урожай полезного и вкусного лука без ущерба для окружающей среды.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лук подкормка
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