Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Лук всегда вырастает крупным и не болеет: в конце мая-начале июня провожу эту простую подкормку — результат получаю впечатляющий

Лук всегда вырастает крупным и не болеет: в конце мая-начале июня провожу эту простую подкормку — результат получаю впечатляющий

13:38, 25 май 2025

На дачных грядках зеленый лук занимает почетное место благодаря своей универсальности и пользе для здоровья. Эта культура способна преобразить вкус самых обычных блюд и наполнить их ароматами лета. Однако для получения роскошного урожая необходимо грамотно ухаживать за растениями, включая своевременные подкормки.

Весна – идеальное время для стимулирования развития лука. Опытные садоводы рекомендуют провести первую азотосодержащую подкормку в конце мая – начале июня, когда зеленые перышки уже окрепли. Для этого достаточно развести столовую ложку карбамида или мочевины в десяти литрах воды и пролить раствором приствольные круги. Это придаст мощный импульс росту надземной части, укрепляя растения и обеспечивая их здоровым цветом.

Последующие две подкормки следует запланировать на июнь и июль, варьируя составы в зависимости от потребностей культуры. На этих этапах лук особенно отзывчив на калийно-фосфорные комплексы, способствующие формированию плотных перьев и крупных луковиц. Регулярное внесение сбалансированных удобрений – залог пышной зелени и высокого урожая.

Зеленый лук, принадлежащий к семейству Луковых, излюблен не только дачниками. Его съедобные надземные части, наполненные витаминами и фитонутриентами, высоко ценятся профессиональными поварами. От лука-батуна до изысканного порея – эти культуры добавляют неповторимые нотки в салаты, супы, мясные и овощные блюда, превращая обычную трапезу в гастрономическое путешествие.

Раскидываю по грядкам такую муку в мае-июне: лук вырастает с кулак — и о луковой мухе забываю

Читайте также:

Раскидываю по грядкам такую муку в мае-июне: лук вырастает с кулак — и о луковой мухе забываю
Автор: Алия Карачурина
Теги: лук
Читайте также

Раскидываю по грядкам такую муку в мае-июне: лук вырастает с кулак — и о луковой мухе забываю
Это интересно
Раскидываю по грядкам такую муку в мае-июне: лук вырастает с кулак — и о луковой мухе забываю
Простая подкормка для буйного цветения роз: поразительный результат от добавления крошечной дозы этого волшебного компонента - соцветия заиграют невероятными красками
Это интересно
Простая подкормка для буйного цветения роз: поразительный результат от добавления крошечной дозы этого волшебного компонента - соцветия заиграют невероятными красками
Хотите сорвать куш из чёрной смородины? Попробуйте эту простую подкормку в мае: кусты будут плодоносить как ненормальные
Это интересно
Хотите сорвать куш из чёрной смородины? Попробуйте эту простую подкормку в мае: кусты будут плодоносить как ненормальные
Малины размером с кулак: как добиться рекордного урожая с помощью простой подкормки
Это интересно
Малины размером с кулак: как добиться рекордного урожая с помощью простой подкормки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен