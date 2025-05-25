Лук всегда вырастает крупным и не болеет: в конце мая-начале июня провожу эту простую подкормку — результат получаю впечатляющий

13:38, 25 май 2025

На дачных грядках зеленый лук занимает почетное место благодаря своей универсальности и пользе для здоровья. Эта культура способна преобразить вкус самых обычных блюд и наполнить их ароматами лета. Однако для получения роскошного урожая необходимо грамотно ухаживать за растениями, включая своевременные подкормки.

Весна – идеальное время для стимулирования развития лука. Опытные садоводы рекомендуют провести первую азотосодержащую подкормку в конце мая – начале июня, когда зеленые перышки уже окрепли. Для этого достаточно развести столовую ложку карбамида или мочевины в десяти литрах воды и пролить раствором приствольные круги. Это придаст мощный импульс росту надземной части, укрепляя растения и обеспечивая их здоровым цветом.

Последующие две подкормки следует запланировать на июнь и июль, варьируя составы в зависимости от потребностей культуры. На этих этапах лук особенно отзывчив на калийно-фосфорные комплексы, способствующие формированию плотных перьев и крупных луковиц. Регулярное внесение сбалансированных удобрений – залог пышной зелени и высокого урожая.

Зеленый лук, принадлежащий к семейству Луковых, излюблен не только дачниками. Его съедобные надземные части, наполненные витаминами и фитонутриентами, высоко ценятся профессиональными поварами. От лука-батуна до изысканного порея – эти культуры добавляют неповторимые нотки в салаты, супы, мясные и овощные блюда, превращая обычную трапезу в гастрономическое путешествие.

Автор: Алия Карачурина