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«Будет впору»: Вот как узнать точный размер кольца — пригодится при выборе подарка или заказе онлайн

«Будет впору»: Вот как узнать точный размер кольца — пригодится при выборе подарка или заказе онлайн

12:56, 25 май 2025

Покупка ювелирных изделий, особенно колец, нередко становится настоящим испытанием из-за сложности определения нужного размера. Будь то подарок или заказ изделия в интернет-магазине, неверно подобранный размер может испортить всю радость приобретения. Однако существует удивительно простой лайфхак, который поможет вам избежать подобных неприятностей.

В телеграм-канале "Хитрости Хозяйки" эксперты поделились действенным методом вычисления идеального размера кольца всего за несколько шагов. Вам понадобится лишь полоска бумаги или нитка и линейка. Обернув ленту вокруг нужного пальца и сделав отметку, вы получите окружность. Теперь остается измерить ее длину и разделить этот показатель на число Пи (3,14). Результат вычисления и будет искомым размером кольца.

Для тех, кто предпочитает избегать лишних расчетов, специалисты предлагают удобную памятку. Согласно ей, длина ленты в диапазоне от 47 до 48 мм соответствует 15-му размеру, 48-49 мм – 15,5, 49-50 мм – 16-му, и так далее с шагом в 0,5 единицы на каждый миллиметр. Благодаря этим подсчетам определить нужный размер станет проще простого.

Кстати, в завершение стоит упомянуть о самых впечатляющих кольцах, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Так, самое дорогое в мире кольцо целиком изготовлено из цельного алмаза. А одно из украшений этой категории может похвастаться наличием 777 инкрустированных бриллиантов – истинный шедевр ювелирного мастерства.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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