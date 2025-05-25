Как избавиться от медведки на участке: инновационный метод борьбы от агронома с 20-летним стажем

12:51, 25 май 2025

Огородники и садоводы знают, насколько коварным и неуловимым может быть такой вредитель, как медведка. Этот подземный обитатель способен причинить серьезный ущерб корневой системе культурных растений, подтачивая их изнутри. Борьба с этим насекомым-вредителем зачастую превращается в настоящую головную боль для тех, кто стремится защитить свои посадки.

Специалист Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась инновационным методом борьбы с этим коварным вредителем, который продемонстрировал свою высокую эффективность. Ее подход основан на использовании простых и доступных ингредиентов, которые можно найти в любом доме.

Для реализации метода необходимо взять яичную скорлупу, разломать ее на мелкие фрагменты и залить нерафинированным подсолнечным маслом. Смесь следует оставить на сутки, чтобы скорлупа пропиталась ароматом масла.

После этого во время посадки растений по одной столовой ложке смеси из скорлупы и масла нужно высыпать в каждую лунку. Медведкам крайне не понравится не только резкий запах подсолнечного масла, но и острые фрагменты скорлупы, которые они встретят на своем пути.

Этот метод универсален и может быть применен для защиты любых растений. Скорлупу с маслом можно закопать прямо под корневую систему уже высаженных культур или сформировать канавки, наполненные смесью, во время посева семян.

Автор: Алия Карачурина