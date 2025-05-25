Сосед заядлый дачник весь май втыкал старые вилки в грядки: мы сначала смеялись, теперь делаем так же — решаем сразу 3 проблемы
12:29, 25 май 2025
Воткнутые в землю зубцами вверх, вилки послужат надежным барьером, который не позволит домашним питомцам безнаказанно растаптывать высаженные культуры. Кошки и собаки вряд ли рискнут расположиться на такой "колючей" грядке.
Помимо защиты от четвероногих непрошеных гостей, торчащие вилки также отпугнут пернатых любителей поесть клубнику и другими ягодами.
Еще одно применение находят садоводы для старых вилок – они удачно используются в качестве опор для низкорослых растений. Нередко под тяжестью листвы и плодов цветы и кусты клонятся к земле. При соприкосновении с почвой урожай быстро теряет товарный вид, особенно в дождливую погоду.
Старые вилки, воткнутые около куста, не позволят ему полностью склониться. Достаточно вынуть два средних зубца, и вилка преобразится в удобную подпорку для стеблей клубники, помидоров или цветов. Ягоды и плоды будут подвязаны на должной высоте, защищенные от сырости и вредителей.
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