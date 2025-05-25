Щепотка на литр — и молоко не скиснет несколько дней — деревенские бабушки добавляют в него только это

12:22, 25 май 2025

В деревнях испокон веков знали маленькие хитрости, позволявшие значительно продлить срок годности простых продуктов. Одним из таких простых, но эффективных способов была особая обработка молока для предотвращения преждевременного скисания. Среди сельских жителей бытовала традиция добавлять в молоко щепотку обычной поваренной соли.

Несмотря на кажущуюся банальность, этот метод отлично работал. Соль обладает природными антибактериальными свойствами, которые надёжно сдерживали размножение молочнокислых бактерий - основных возбудителей скисания. Благодаря этому молоко оставалось свежим и пригодным для употребления гораздо дольше.

Эксперты популярного канала "Урожайная грядка" напомнили об этом старинном рецепте, подробно разъяснив нюансы его применения. Для обработки литра молока достаточно добавить всего одну щепотку соли. При большем объёме количество соли следует пропорционально увеличить.

Автор: https://www.hibiny.ru/murmanskaya-oblast/news/item-shchepotka-na-litr-i-moloko-ne-skisnet-neskolko-dney-derevenskie-babushki-dobavlyayut-v-nego-tolko-eto-341737/