Даже самые дохлые огурцы воспрянут духом: Вот чем подкармливаю растение в мае — все напасти обойдут стороной

12:21, 25 май 2025

В майские деньки, когда молодые огуречные всходы активно набирают силу, жизненно важно обезопасить их от широкого спектра заболеваний. Болезни могут нанести серьезный урон, подавив развитие растений и существенно снизив ожидаемый урожай. Но существует проверенный способ профилактики, который поможет культурам реализовать свой потенциал по максимуму.

Рецепт этого природного защитного средства прост и не разорит ваш кошелек. Потребуются общедоступные ингредиенты: обычная питьевая вода, йод, хозяйственное мыло и молоко. Для приготовления раствора наполните ведро 9 литрами воды, добавьте 30 капель йода, 20 граммов измельченного хозяйственного мыла и 1 литр молока. Тщательно перемешайте состав до равномерного распределения компонентов.

Начинайте опрыскивание сеянцев, когда на них сформируется 3-4 настоящих листочка. Повторяйте процедуру каждые 10 дней вплоть до завязывания первых огурчиков. Этот систематический уход поможет предотвратить болезни, которым подвержены огурцы, и стимулирует их активный рост, способствуя образованию богатого урожая.

Регулярное опрыскивание может показаться несколько хлопотным, но оно того стоит. Забота об иммунитете огурцов на ранних этапах избавит вас от куда более серьезных проблем в дальнейшем. К тому же, такой профилактический уход благотворно скажется на вегетативной силе растений и количестве будущего урожая.

Для справки, огурцы берут свое начало в горных районах Гималаев, где они и поныне произрастают в диком виде, без участия человека. А в теплых краях Эквадора огурцы порой достигают внушительных размеров, сравнимых с крупными кабачками.

Автор: Алия Карачурина