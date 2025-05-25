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Соседка-дачница подсказала: с этой подкормкой огурцы растут как бешеные — незаменимое средство

Соседка-дачница подсказала: с этой подкормкой огурцы растут как бешеные — незаменимое средство

12:08, 25 май 2025

Огурец – это распространенная овощная культура, известная своей неприхотливостью в выращивании. Однако для получения богатого урожая необходимо создать оптимальные условия и применять грамотные агротехнические приемы. Одним из ключевых факторов высокой урожайности является правильная система подкормок.

Огурцы относятся к культурам, требовательным к плодородию почвы. Своевременное внесение удобрений способно значительно повысить количество и качество собранного урожая. В этом аспекте огородникам может помочь ценный совет – использование борной кислоты в качестве подкормки на разных стадиях развития растений.

Первую подкормку борной кислотой рекомендуется провести после появления первых четырех настоящих листьев на огурцах. Предварительно необходимо хорошо увлажнить почву, чтобы избежать возможного ожога корневой системы. Для приготовления раствора следует растворить 2 грамма борной кислоты в 4 литрах воды и полить этим составом увлажненную почву под кустами.

Вторая подкормка требуется после образования первых бутонов. На этот раз в литр воды добавляют 2 грамма борной кислоты и 100 граммов сахара. Полученным раствором опрыскивают надземную часть растений.

Третья подкормка проводится в период цветения огурцов. Для ее приготовления в 10 литрах воды растворяют 15 граммов борной кислоты, 1/4 чайной ложки йода, стакан молока и небольшое количество марганцовки. Затем к этой смеси добавляют еще 10 литров воды. Под каждый куст выливают по половине литра готового раствора.

Четвертую подкормку осуществляют в период завязывания плодов огурца. Состав питательного раствора аналогичен третьей подкормке.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы подкормка
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