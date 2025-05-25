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Опытные садоводы смотрят на цветущие одуванчики не просто так: вот для чего это необходимо — точнее способа ещё не придумали

Опытные садоводы смотрят на цветущие одуванчики не просто так: вот для чего это необходимо — точнее способа ещё не придумали

11:59, 25 май 2025

Для многих садоводов и дачников наблюдение за растениями и поведением птиц – это не просто развлечение, но и надежный способ предсказать приближающиеся перемены погоды. Опытные цветоводы научились распознавать тонкие сигналы, которые природа посылает перед дождем, похолоданием или другими изменениями климата.

По словам садовода-практика Виктории Радзевской, некоторые растения обладают уникальной способностью реагировать на грядущие перепады атмосферного давления и осадки. Одуванчики, распространенные повсеместно, являются одними из самых достоверных индикаторов дождливой погоды. Если их цветки начинают сжиматься и закрываться, это верный признак приближающихся осадков.

Другими предвестниками дождя служат клевер, опускающий книзу сложенные лодочкой листья, и звездчатка, отказывающаяся распускать бутоны по утрам. Перед ненастьем плотно смыкает венчик и вьюнок. К тому же, многие растения источают более насыщенный аромат, предупреждая об атмосферных изменениях.

Ориентируясь на такие природные сигналы, садоводы могут точно спланировать сезонные работы, например, опрыскивание культур. Ведь подобные процедуры целесообразно проводить только в сухую погоду для максимальной эффективности.

Примечательно, что не только флора, но и фауна подает знаки грядущих перемен. Перед дождем и похолоданием резко активизируются голуби, дрозды, воробьи и дятлы. Птицы начинают усиленно кормиться впрок, зачастую до самого вечера.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: одуванчики
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