Куст смородины может погибнуть: какого соседа остерегается растение — никогда не сажаю их рядом

11:56, 25 май 2025

Казалось бы, что может быть проще, чем посадить несколько кустарников смородины на одной грядке? Однако опытные садоводы знают, что растения, растущие по соседству, могут сильно влиять на урожайность и здоровье этой ягодной культуры. В данной статье мы рассмотрим, с какими растениями лучше не сажать смородину, а также выясним, какие культуры станут идеальными компаньонами для ее кустов.

Начнем с того, что категорически не рекомендуется высаживать рядом со смородиной малину. Эти ягодные культуры буквально "враждуют" между собой из-за схожих потребностей в питательных веществах и влаге. Малина, как более сильный и агрессивный кустарник, может попросту "задушить" смородину, лишив ее необходимых ресурсов для развития.

Также следует избегать посадки крыжовника по соседству - они имеют общих вредителей, которые легко могут перемещаться с одной культуры на другую. По этой же причине специалисты не рекомендуют сажать разные сорта самой смородины на одной грядке - это может вызвать ненужную конкуренцию между кустами за питательные вещества и влагу.

Что же касается идеальных "соседей" для смородины, то здесь безусловными фаворитами выступают чеснок и лук. Эти культуры обладают природными фунгицидными и инсектицидными свойствами, помогая смородине противостоять различным болезням и вредителям. Кроме того, благоприятное воздействие на смородину оказывают земляника, базилик и шпинат. Эти растения, напротив, способствуют более активному росту и развитию ягодного куста.

Автор: Алия Карачурина