Соседи умоляют раскрыть секрет ухода за петуниями: беру 2 хороших средства, поливаю и получаю королевской красоты сад

11:50, 25 май 2025

Петуния – неприхотливое, но требовательное к условиям выращивания растение. Ее кусты, покрытые яркими цветами, способны придать изысканность и элегантность любому садовому или балконному пространству. Тем не менее, для поддержания буйного цветения и здорового роста петунии необходимо обеспечить ей регулярный уход, включающий своевременный полив, рыхление почвы и внесение питательных веществ.

Одним из ключевых элементов ухода за петунией является грамотное удобрение. Для обеспечения растения необходимыми питательными веществами опытные цветоводы рекомендуют использовать простой в приготовлении раствор, состоящий из доступных компонентов. Агроном Ксения Давыдова делится секретом эффективной подкормки, которая позволит петунии радовать роскошным цветением на протяжении всего сезона.

Для приготовления питательного раствора необходимо смешать 10 литров воды с 2 столовыми ложками азофоски и 1 чайной ложкой монокалия фосфата. Тщательно перемешав компоненты, вы получите сбалансированную смесь, обогащенную азотом, фосфором и калием – важнейшими элементами для роста и развития растений. Азофоска, являясь комплексным удобрением, широко применяется в садоводстве для повышения урожайности и улучшения качества плодов овощных и плодово-ягодных культур.

Приготовленный раствор следует аккуратно вылить под корень петунии, равномерно распределяя его по поверхности почвы.

Автор: Алия Карачурина