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Хитрые дачники скупают это копеечное средство мешками: невероятная польза на участке — подтвердила агроном с 20-летним стажем

Хитрые дачники скупают это копеечное средство мешками: невероятная польза на участке — подтвердила агроном с 20-летним стажем

11:42, 25 май 2025

Активированный уголь – простое, но весьма действенное вещество, которое бывалые огородники ценят и активно используют. О преимуществах и многогранном применении этого копеечного средства рассказывает опытный агроном Ксения Давыдова, имеющая более 20 лет стажа работы в этой сфере.

В первую очередь, Ксения Давыдова отмечает уникальную способность активированного угля эффективно впитывать влагу и препятствовать размножению патогенных микроорганизмов. Благодаря этим свойствам, он становится незаменимым помощником в борьбе с грибковыми заболеваниями растений на ранней стадии их развития, а также может использоваться в качестве профилактического средства.

Агроном подробно описывает методику применения активированного угля для защиты растений. При первых признаках появления грибкового заболевания, включая такое распространенное, как черная ножка, необходимо присыпать почву вокруг растения измельченным активированным углем. Рекомендуемая пропорция – 4 таблетки на 16 кустов рассады. Если растение уже серьезно поражено, его лучше удалить, а место, где оно находилось, дополнительно обработать углем.

Давыдова также советует при пересадке сеянцев использовать предварительно продезинфицированную почву, что поможет избежать распространения инфекции.

Крайне важно обрабатывать активированным углем места срезов и повреждений растений, густо присыпая их измельченным веществом. Это защитит растение от проникновения инфекции через открытые раны.

Специалист подчеркивает многофункциональность активированного угля. Помимо защиты от грибковых заболеваний, он также способен снизить кислотность почвы и избавить от плесени в цветочных горшках.

Это копеечное средство спасет саженцы огурцов, помидоров и перцев от гнили и черной ножки

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы активированный уголь
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