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«Шашлык во благо»: Врач рассказал, как сделать приготовленное на мангале мясо полезным — простые секреты

«Шашлык во благо»: Врач рассказал, как сделать приготовленное на мангале мясо полезным — простые секреты

11:21, 25 май 2025

В летние дни всё чаще хочется покинуть душный город и отправиться на природу - подышать свежим воздухом, понежиться на солнышке и, конечно же, устроить пикник с шашлыками. Однако многих останавливает опасение навредить здоровью жирной и копченой пищей. Не стоит беспокоиться! Соблюдая несколько простых правил, можно насладиться вкусным шашлыком без вреда для организма.

Врач и телеведущий Сергей Малозёмов, специализирующийся на здоровом питании, делится ценными рекомендациями. Для начала выбирайте постное мясо - вырезку или птицу вместо жирных свиных или бараньих кусков. Это поможет снизить количество вредных жиров в блюде.

После приготовления аккуратно срежьте обугленную корочку. Именно в ней скапливается большая часть опасных канцерогенных веществ, образующихся при жарке. Воздержитесь от чрезмерного употребления соли - она повышает риск гипертонии. Для гарнира выбирайте свежие овощи или фрукты вместо жирных соусов и майонеза.

Наслаждайтесь умеренными порциями шашлыка и по возможности ограничьте употребление алкоголя. Эти нехитрые советы позволят с удовольствием отведать любимого блюда, не навредив здоровью. Приятного аппетита и хорошего отдыха на природе!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: шашлык
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