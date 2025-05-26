Инсульт и кровоизлияние в мозг: врач назвала самую опасную дачную позу — так работать на участке смертельно опасно

10:30, 26 май 2025

Работа на приусадебном участке или в огороде зачастую требует от садоводов и огородников значительных физических усилий. Однако неправильная поза при выполнении земляных работ может нанести серьезный вред здоровью. Невролог Юлия Ярыгина предостерегает любителей загородного отдыха от пренебрежения элементарными правилами безопасности во время ухода за грядками.

Наш организм привык функционировать в вертикальном положении тела, поэтому длительное пребывание в согнутой позе негативно сказывается на работе внутренних органов, включая позвоночник и систему пищеварения. Ярыгина отмечает, что при наклонном положении головы происходит чрезмерное напряжение мышц, что впоследствии вызывает болевые ощущения в области шеи и поясницы.

Более того, когда голова находится ниже уровня сердца, мозг получает меньше кислорода, что провоцирует головокружение и головную боль. Согнутая поза также затрудняет дыхание, так как ограничивает движения грудной клетки. Из-за этого кровь хуже насыщается кислородом, и общее самочувствие человека ухудшается.

В числе наиболее опасных последствий неправильной позы при работе в огороде специалист называет риск развития инсульта, кровоизлияния в мозг и сердечной недостаточности. Эти угрозы актуальны не только для садоводов, но и для представителей других профессий, связанных с наклонным положением тела.

Чтобы избежать подобных осложнений, Юлия Ярыгина рекомендует огородникам использовать низкие скамейки или стулья, а также приобрести наколенники. Кроме того, целесообразно чаще применять инструменты, облегчающие ручной труд, и отказаться от низких грядок, требующих работы в согнутом положении.

Согласно статистическим данным, ежегодно в России регистрируется около 450 тысяч случаев инсульта, что равносильно одному эпизоду каждые полторы минуты. Показатели заболеваемости варьируются от 460 до 560 случаев на 100 тысяч человек в зависимости от региона. Следование простым рекомендациям по технике безопасности при работе в огороде поможет снизить риски для здоровья и избежать печальной статистики.

Автор: Алия Карачурина