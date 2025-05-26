Самый неожиданный продукт для спасения от жары назвал врач Асанов — есть в каждом доме, но не догадываемся о таком его свойстве

10:22, 26 май 2025

В жаркие летние дни каждый из нас стремится найти способы охладиться. Традиционно рекомендуется употреблять прохладительные напитки и продукты с высоким содержанием воды, такие как арбузы и дыни. Однако существуют и менее очевидные варианты, которые могут оказаться полезными в борьбе с жарой. Об этом рассказал опытный терапевт Тимур Асанов, поделившись своими рекомендациями с изданием NEWS.ru.

По словам доктора Асанова, одними из наиболее эффективных продуктов для охлаждения организма в знойные дни являются томаты, сельдерей и брокколи. Эти овощи, богатые питательными веществами и водой, способствуют поддержанию водного баланса и снижению температуры тела. Их употребление не только утоляет жажду, но и обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами.

Помимо этого, специалист рекомендует не бояться включать в свой рацион острые перченые блюда, если они не являются слишком тяжелыми для пищеварения. Асанов объясняет: "Острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что, в свою очередь, способствует охлаждению тела". Однако следует помнить, что острая пища противопоказана людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, даже в жаркие дни.

Стоит отметить, что разнообразие перцев действительно впечатляет. На сегодняшний день насчитывается около 25 диких видов чили, а также 5 культивированных сортов. Они различаются не только по форме и цвету, но и по вкусовым оттенкам и степени остроты, что позволяет каждому подобрать идеальный вариант в соответствии со своими предпочтениями.

Представленная информация не является медицинской рекомендацией, а лишь служит общим ориентиром для тех, кто стремится облегчить симптомы жары с помощью продуктов питания.

Автор: Алия Карачурина