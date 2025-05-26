Каша — плохой вариант: Лучшее меню на завтрак, чтобы силы и здоровье были, а лишнего жира не было — срочно меняйте рацион

10:12, 26 май 2025

Утро для многих начинается с чашки ароматного кофе и быстрого перекуса. Однако диетологи предостерегают: неправильный выбор утренней трапезы может негативно сказаться на самочувствии и фигуре. Вместо привычной каши или сладостей эксперты рекомендуют начинать день с более полезных продуктов.

Казалось бы, традиционная овсяная каша – здоровый и сытный завтрак. Но на самом деле она представляет собой пример простых углеводов, которые не являются идеальным вариантом для первого приема пищи. Чтобы организм получил необходимую энергию и питательные вещества, диетологи советуют отдавать предпочтение продуктам, богатым белками, клетчаткой и полезными жирами. К таким относятся яйца, нежирное мясо и овощи.

Не лучшим выбором станет и кофе с выпечкой или сладостями. Поступление простых сахаров натощак провоцирует резкий скачок уровня глюкозы в крови, что может привести к откладыванию жировых отложений. Вместо сладких калорийных перекусов специалисты рекомендуют более сбалансированные варианты, позволяющие получить необходимое количество питательных веществ без риска для фигуры.

Пропускать завтрак также не стоит. Исследования показывают, что регулярный утренний прием пищи жизненно важен для поддержания здорового обмена веществ и нормального функционирования организма. Перенос завтрака на более поздние часы может негативно сказаться на самочувствии и привести к перееданию в течение дня.

Несмотря на предостережения относительно овсяной каши как источника простых углеводов, в некоторых случаях она может быть полезна. Например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва или гастрит, овсянка помогает снизить вздутие живота и успокоить воспаленную слизистую. Однако людям с непереносимостью глютена следует быть осторожными, поскольку овес содержит значительное количество этого белка.

Автор: Алия Карачурина