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«Сами себя угробите»: В жару высокое давление лечат по-другому — что надо изменить гипертоникам, подсказал кардиолог Ашихмин

«Сами себя угробите»: В жару высокое давление лечат по-другому — что надо изменить гипертоникам, подсказал кардиолог Ашихмин

09:53, 26 май 2025

В жаркие летние месяцы людям, страдающим гипертонической болезнью, важно вносить коррективы в свое лечение. Об этой необходимости напомнил кардиолог Ярослав Ашихмин.

По словам специалиста, в условиях повышенных температур происходит естественное расширение кровеносных сосудов. Это означает, что обычная доза гипотензивных препаратов, назначенная в прохладное время года, может оказаться чрезмерной для организма. Неадекватная медикаментозная нагрузка чревата развитием гипертонического криза с характерными симптомами в виде болей в груди, аритмии и одышки.

Однако пациентам категорически не рекомендуется самостоятельно снижать дозировку лекарств. Для корректировки схемы лечения необходимо посетить лечащего врача в поликлинике. В ходе визита специалист также может оценить предрасположенность пациента к тепловому удару и обезвоживанию в летний период и дать соответствующие рекомендации.

Настоящая публикация имеет исключительно информационный характер и не является инструкцией к действию. Перед применением указанных рекомендаций необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье гипертония
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