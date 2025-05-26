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Старую орхидею поливаю только так: Проснётся даже сухая палка — цветов будет огромное море

Старую орхидею поливаю только так: Проснётся даже сухая палка — цветов будет огромное море

09:38, 26 май 2025

В мире растений орхидея занимает особое место, привлекая внимание своей изящной красотой и неповторимым ароматом. Однако за этой утонченной внешностью скрывается капризный нрав, требующий особого ухода. Соблюдение правил выращивания орхидей – залог их пышного цветения и долголетия.

Специалисты канала "Росток: заметки садовода" делятся ценными рекомендациями по уходу за этими экзотическими растениями. Согласно их советам, одним из ключевых моментов является правильная подкормка орхидей. В отличие от многих других цветов, орхидеи не воспринимают сухие удобрения, такие как гранулы или палочки, обычно рассыпаемые в почву.

Вместо этого необходимо использовать питательные вещества в жидком виде, аккуратно вливая их под корни растения. После внесения подкормки следует оставить ее на некоторое время, около получаса, чтобы корневая система полностью впитала полезные компоненты. По истечении этого периода важно слить излишки жидкости из поддона, так как ее застой может привести к гниению корней и, в конечном итоге, гибели растения.

Стоит отметить, что орхидеи обладают уникальной корневой системой, приспособленной к воздушному образу жизни. Некоторые их корни могут свободно свисать из горшка, и это совершенно нормально, поскольку они не нуждаются в традиционной почвенной среде. Подрезать эти воздушные корни не рекомендуется, так как они играют важную роль в питании и дыхании растения.

Эта нехитрая процедура с корнями заставит вашу орхидею выпускать новые бутоны ежедневно

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Автор: Алия Карачурина
Теги: цветы орхидея
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