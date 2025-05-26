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Погубят садовую красавицу: Эти растения нельзя высаживать рядом с розами — предупреждает Ксения Давыдова

Погубят садовую красавицу: Эти растения нельзя высаживать рядом с розами — предупреждает Ксения Давыдова

09:24, 26 май 2025

Опытный агроном Давыдова поделилась ценными рекомендациями о том, каких растений следует избегать при выращивании роз. Ее советы помогут садоводам создать идеальные условия для произрастания этих величественных цветов и избежать распространенных ошибок, способных погубить райский уголок.

По словам Давыдовой, хвойные деревья и береза становятся нежелательными соседями для роз. Хвойные окисляют почву, что негативно сказывается на розах, а их густая крона создает избыточное затенение, замедляющее рост и препятствующее цветению. В свою очередь, корневая система березы настолько мощная, что высасывает из земли все питательные вещества, лишая розовые кусты необходимых элементов.

Другими растениями, с которыми розам лучше не соседствовать, являются папоротник и хоста. Эти виды предпочитают тенистые и влажные условия, противоположные требованиям роз. Поэтому одна из культур неизбежно окажется в неблагоприятной среде, что негативно скажется на ее развитии.

К списку нежелательных соседей роз Давыдова также отнесла физостегию, вербейник и энотеру. Их мощная корневая система забирает из почвы все питательные вещества, оставляя розовые кусты без необходимых элементов для полноценного роста.

Для обильного цветения и здорового развития розам требуются хорошее освещение, защита от холодных ветров, отсутствие переувлажнения почвы и застоя воды. Уровень грунтовых вод не должен подниматься выше 1,5 метра от поверхности, а почва должна быть рыхлой и богатой питательными веществами.

Розы порадуют обильным цветением: график подкормки с мая по сентябрь — рекомендации агронома Ксении Давыдовой

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Автор: Алия Карачурина
Теги: цветы розы
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